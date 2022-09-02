Twitter дозволить деяким користувачам редагувати дописи. Як це працюватиме

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Американська компанія Twitter Inc., якій належить однойменна мережа мікроблогів, заявила, що дозволить деяким користувачам редагувати свої дописи.

Ця функція буде доступна для людей, які платять $4,99 на місяць за Twitter Blue, йдеться в релізі.

Функцію, про яку користувачі просили запровадити у Twitter протягом кількох років, наразі тестують усередині компанії, а найближчими тижнями вона стане доступна для випробування обраній групі користувачів, зокрема передплатникам сервісу Blue.

Користувачі зможуть редагувати повідомлення кілька разів протягом 30 хвилин після публікації. Ці повідомлення будуть позначені спеціальною іконкою та позначкою, що їх піддавали редагуванню.

Утім, інші користувачі зможуть переглянути історію редагування, яка міститиме попередні версії повідомлення.

«Оскільки наразі це найбільш запитувана функція, ми хочемо переконатися, що робимо все правильно», — йдеться в повідомленні компанії.

У Twitter роками дискутували про доцільність такої функції, оскільки боялися, що вона спровокує нову хвилю дезінформації.