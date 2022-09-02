У Києві ввели спецперепустки нового формату. Вони краще захищені від підробки

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Від 1 вересня в Києві запрацювали спецперепустки нового формату. Вони матимуть складнішу систему захисту.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«Причина — підробка документів і порушення порядку пересування під час комендантської години. Саме тому нові перепустки матимуть складнішу систему захисту», — зазначили в КМВА.

У комендатурі столиці також попередили, що цивільні особи, громадські організації, благодійні фонди, спілки, обʼєднання, групи не отримають зазначених перепусток.