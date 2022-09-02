Президент утворив чотири військові адміністрації на Донеччині
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Офіс президента / Telegram
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій в чотирьох містах Донецької області.
Відповідний документ № 620/2022 оприлюднили на сайті глави держави.
Так, президент постановив утворити Добропільську, Мирноградську, Покровську й Селидівську міські військові адміністрації. Усі вони — у Покровському районі.
Цей указ набуває чинності від дня опублікування.
- Російський президент володимир путін наказав своїй армії захопити всю Донецьку область до 15 вересня. Для цього туди перекидають новостворений третій армійський корпус.