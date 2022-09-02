Президент утворив чотири військові адміністрації на Донеччині

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій в чотирьох містах Донецької області.

Відповідний документ № 620/2022 оприлюднили на сайті глави держави.

Так, президент постановив утворити Добропільську, Мирноградську, Покровську й Селидівську міські військові адміністрації. Усі вони — у Покровському районі.

Цей указ набуває чинності від дня опублікування.