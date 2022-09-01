Зеленський розпустив делегацію ТКГ щодо Донбасу

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Степанов Анатолій / УНІАН

Президент Володимир Зеленський офіційно розпустив делегацію України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Очолював її нині вже померлий перший президент Леонід Кравчук.

Про це йдеться в указі президента № 621/2022.

Зеленський скасував свої попередні укази про утворення делегації та призначення членів цієї делегації.

Раніше делегацію України в ТКГ очолював перший президент Леонід Кравчук. Також туди входили чинний міністр оборони Олексій Резніков, чинний генпрокурор Андрій Костін, голова комітету Ради з закордонних справ Олександр Мережко та інші.

Тристороння контактна група щодо Донбасу займалася врегулюванням конфлікту на сході України. У ній працювали делегації України та росії за посередництва ОБСЄ. Водночас рф завжди називала цю групу Контактною групою і запрошувала туди представників окупаційних адміністрацій на Донбасі. Росія постійно намагалася змусити українську сторону вести прямі перемовини з ватажками бойовиків «л/днр».