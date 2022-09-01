Генштаб: путін наказав захопити всю Донецьку область до середини вересня

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Російський президент володимир путін наказав своїй армії захопити всю Донецьку область до 15 вересня. Для цього туди перекидають новостворений третій армійський корпус.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Російські окупаційні війська вчергове коригують свої плани та дії відповідно до наказу путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня», — розповів він.

За його словами, для цього окупанти перекидають на Донбас новостворений третій армійський корпус, щоб посилити наступ у Донецькій області.

«За отриманими даними, через значні втрати в особовому складі вищим командуванням зс рф прийнято рішення про розформування 31 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ та 22 окремої бригади спеціального призначення, в яких з урахуванням втрат залишилося в живих менше 20% особового складу», — повідомив Громов.