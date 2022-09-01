У Чернігові суд відправив до вʼязниці на понад 8 років російського танкіста. Він пограбував цивільного і погрожував розстріляти

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У Чернігові засудили до 8 років та 6 місяців позбавлення волі командира танка 35 гвардійської мотострілецької бригади у складі 41 загальновійськової армії росії.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив 1 вересня.

Його визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни. Прокурори у суді довели, що чоловік брав участь у повномасштабному вторгненні та 24 лютого 2022 року перетнув державний кордон України з території білорусі у складі танкового екіпажу, аби захопити Чернігів.

На початку березня окупант напав на мешканця села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. У подальшому російського окупанта ЗСУ взяли в полон.

Під час суду чоловік визнав свою провину та покаявся. Адвокати просили призначити для нього більш мʼяке покарання з огляду на каяття та активне сприяння слідства.