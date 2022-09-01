Росія за пів року війни завдала збитків українському довкіллю на трильйон гривень

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Шкода, яку завдали росіяни українському довкіллю за пів року війни, уже сягає майже трильйон гривень. Про це на брифінгу 1 вересня повідомив міністр довкілля Руслан Стрілець.

Це збитки за трьома показниками: забруднення повітря, земельних і водних ресурсів. Зокрема, лише шкода від викидів забруднюючих речовин у повітря вже сягає 823 мільярди гривень. Шкода ґрунтам і землям перевищує 138 мільярдів гривень. Ще будуть окремі методики та розрахунки по збитках українським лісам, Чорному та Азовському морям, надрам, природно-заповідному фонду тощо.

Загалом за пів року війни постраждала майже третина всього лісового фонду України. При цьому 600 тисяч гектарів лісу наразі під окупацією. Також у рази зросла кількість лісових пожеж: у 2021 році у країні була лише одна велика пожежа, площа якої перевищувала 5 гектарів, цьогоріч таких уже понад 100.

Шкода рослинному світу та лісам орієнтовно становить 183,2 млрд гривень. Крім цього, росіяни окупували 8 заповідників і 12 національних природних парків. Так, практично 80% території нацпарку «Святі гори» знищено. У травні Кінбурнська коса цілий тиждень горіла через бойові дії — там горіли реліктові ліси. В окупованій «Асканії Новій» наразі гуманітарна криза.

Міністр Руслан Стрілець зазначив, що продовжує обраховувати збитки, адже це важливо для формування судових позовів проти росії та для отримання компенсації за зруйноване довкілля.