Суд дав 9 років вʼязниці агенту фсб — він корегував ракетний удар рф по аеродрому «Краматорськ»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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В Україні засудили до девʼяти років увʼязнення російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення української армії на східному напрямку.
Про це повідомляють у Службі безпеки України.
СБУ затримала зловмисника в Донецькій області наприкінці травня. Правоохоронці встановили, хто був його російським куратором. Ним виявився кадровий співробітник девʼятого управління пʼятої служби фсб Алєксєй Шингірьов. За його завданням агент розвідував позиції командних пунктів і логістичних складів українських військ.
Ці дані російські окупанти використали, коли атакували ракетами аеродром «Краматорськ».
Зібрану інформацію агент розміщував у спеціально створених представниками фсб закритих групах у месенджері, таких як «Канал для своих», «На крыле», «лнр14», й у приватних чатах.
Служба безпеки повідомила йому про підозру. Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.