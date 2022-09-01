У Харківській області російські снаряди вбили чоловіка та поранили 13-річну дитину

Новини

За добу російська армія атакувала Ізюмський, Харківський, Богодухівський та Чугуївський райони Харківської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Також російські ракети цілили по Харкову. Після 22:00 31 серпня Штаб оборони Харкова зафіксував виліт пʼяти ракет із російського Бєлгорода. Частина з них не долетіла до України. Куди влучили інші ракети — наразі встановлюють правоохоронці. Попередньо, люди не постраждали.

В Ізюмському районі Харківщини росіяни обстріляли приватні будинки. У Балаклії загинув 50-річний чоловік. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у місті поранення отримали четверо цивільних, зокрема 13-річний хлопчик.

У Богодухівському районі снаряди пошкодили одну з будівель агропідприємства.

У Печенігах Чугуївського району через обстріл виникла пожежа в пʼятиповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали десятьох людей. 30-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували.

Близько 03:00 1 вересня військові рф знову вдарили по Печенігах. Обстріл пошкодив приватні домоволодіння та будівлю амбулаторії.