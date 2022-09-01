У США створили месенджер для спілкування під водою. Він працює на акустичних сигналах

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Дослідники з Університету Вашингтона розробили застосунок AquaApp — це перший месенджер для спілкування під водою. Щоб його використовувати, потрібен лише смартфон або смарт-годинник.

Про це пишуть на сайті Вашингтонського університету.

Застосунок працює за допомогою акустичних сигналів.

«З AquaApp ми демонструємо підводний обмін повідомленнями за допомогою динаміка та мікрофона, широко доступних на смартфонах і годинниках. Окрім завантаження програми на свій телефон, людям знадобиться лише водонепроникний чохол для телефону, розрахований на глибину занурення», — зазначив один із творців месенджеру, доктор філософії Туочао Чен.

Найпопулярніший спосіб спілкування дайверів під водою — жести. Професіонали знають понад 200 сигналів, за допомогою яких передають інформацію про безпеку, напрямок руху тощо.

В AquaApp є список із 240 попередньо встановлених повідомлень, які відображають такі сигнали, 20 найпоширеніших — відображаються на помітному місці для легкого доступу. Користувачі також можуть фільтрувати повідомлення за вісьмома категоріями.

Експерименти показали, що AquaApp може працювати на глибині до 12 метрів і передавати повідомлення на відстань до 113 метрів.

«Виходячи з наших експериментів, до 30 метрів є ідеальним діапазоном для надсилання та отримання повідомлень під водою, 100 метрів — передачі SОS-маяків», — зазначив Туочао Чен.