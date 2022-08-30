СNN: Останні поставки зброї США були спрямовані на підготовку до контрнаступу на півдні України

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Нещодавні поставки американської зброї для України були призначені для контрнаступу на півдні.

Про це пише CNN із посиланням на неназваного посадовця Адміністрації президента США Байдена.

За його словами, США протягом останніх кількох місяців допомагали українським військовим з поставками конкретної зброї під запити. Загалом було багато прохань надати додаткові боєприпаси, артилерію та протитанкові ракетні комплекси Javelin.

За словами посадовця, США виконали більшість із запитів українців і продовжують це робити. CNN нагадує, що голова Пентагону Ллойд Остін та голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі постійно перебувають на звʼязку з українською стороною, щоб визначити її потреби залежно від ситуації на полі бою.