У Facebook та Instagram зʼявилася підтримка NFT

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Компанія Meta впровадила підтримку NFT-токенів у своїх соцмережах Facebook та Instagram. Тепер користувачі можуть публікувати цифрові предмети колекціонування, які вони мають у своїх цифрових гаманцях.

Після того як користувачі підʼєднають цифрові гаманці до одного з двох застосунків, вони зможуть отримати доступ до NFT з обох соцмереж. Ймовірно, таким чином люди зможуть публікувати, продавати і купувати NFT.

Engadget пише, що Meta працює над ринком цифрових токенів на своїх платформах, попри падіння популярності ринку в цілому.