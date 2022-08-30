Очільник Дніпра Філатов каже, що йому погрожують ввести в місті військову адміністрацію та усунути його з посади

Новини

Олександр Течинський / «Бабель»

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що йому погрожують створити в місті військову адміністрацію. Таким чином його можуть усунути з посади.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Якщо вони [влада] не потребуватимуть моїх послуг, ну нехай не потребують. Мені почали передавати «привіти», що введуть у Дніпрі військову адміністрацію. Кажу, ну хай вводять, тільки якось пояснять це суспільству», — зазначив Філатов.

Він пояснив, що під час воєнного стану згідно з указом президента можуть створюватися військові адміністрації у населених пунктах. Це дозволяє усунути з посади очільника села, селища чи міста на час воєнного стану і на 30 днів після нього.

Сам Філатов наголошує, що не має жодних політичних амбіцій та хоче на пенсію.

«Якщо хтось вважає, що я в політичній опозиції, то це химери в головах у людей. Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, моя друга каденція, я зібрав валізку і пішов на пенсію», — підкреслив він.