«Як буде можливість, ми повідомимо». ОК «Південь» прокоментувало новину CNN про нібито звільнення 4 сіл на Херсонщині
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
В Оперативному командуванні «Південь» заявили, що повідомляють про результати військової операції на півдні України після того, як буде можливість. Наразі в ЗСУ не будуть нічого підтверджувати, оскільки бойові дії тривають.
Так речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментували новину CNN про нібито звільнення чотирьох сіл на Херсонщині.
«На відміну від компанії CNN, я дуже переживаю за долю тих людей, які проживають у цих населених пунктах, і тих підрозділів, які ведуть за них бої, тому ми поки що нічого не підтверджуємо. Ми працюємо, щойно буде можливість, ми обовʼязково повідомимо», — пояснила вона.
За її словами, наразі на фронті тривають позиційні бої, а ЗСУ роблять все для того, щоб завадити росіянами перекидати підкріплення.
Увечері 29 серпня в CNN написали, що українські військові звільнили чотири села на Херсонщині: Новодмитрівку, Архангельське, Томину Балку та Правдине. Наразі підтверджень цьому немає.
- 29 серпня в ЗСУ підтвердили, що розпочали військову операцію на Херсонщині. Однак спочатку її потрібно завершити, і вже тоді оцінювати результати. У звʼязку з цим там дотримуватимуться режиму тиші та закликають усіх, хто володіє інформацією з поля бою, не поширювати її.