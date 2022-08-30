«Як буде можливість, ми повідомимо». ОК «Південь» прокоментувало новину CNN про нібито звільнення 4 сіл на Херсонщині

Новини

Getty Images / «Бабель»

В Оперативному командуванні «Південь» заявили, що повідомляють про результати військової операції на півдні України після того, як буде можливість. Наразі в ЗСУ не будуть нічого підтверджувати, оскільки бойові дії тривають.

Так речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментували новину CNN про нібито звільнення чотирьох сіл на Херсонщині.

«На відміну від компанії CNN, я дуже переживаю за долю тих людей, які проживають у цих населених пунктах, і тих підрозділів, які ведуть за них бої, тому ми поки що нічого не підтверджуємо. Ми працюємо, щойно буде можливість, ми обовʼязково повідомимо», — пояснила вона.

За її словами, наразі на фронті тривають позиційні бої, а ЗСУ роблять все для того, щоб завадити росіянами перекидати підкріплення.

Увечері 29 серпня в CNN написали, що українські військові звільнили чотири села на Херсонщині: Новодмитрівку, Архангельське, Томину Балку та Правдине. Наразі підтверджень цьому немає.