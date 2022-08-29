Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди світовим політикам, бізнесменам та митцям

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Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами світових політиків, бізнесменів і митців, зокрема президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, держсекретаря США Ентоні Блінкена та генерального директора компанії «Байкар» Халука Байрактара.

Відповідний указ № 595/2022 оприлюднений на сайті глави держави.

Також нагороди отримали президент Європейської ради Шарль Мішель, голова Ради міністрів Італійської Республіки Маріо Драгі, засновник благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андреас Пуерта, голова Обʼєднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі, актори Бен Стіллер і Лієв Шрайбер, генеральний директор Метрополітен-опери у Нью-Йорку Петер Гелба та інші.

Нагороди призначені за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Ідеться про ордени князя Ярослава Мудрого І—V ступеня, ордени «За заслуги» І—ІІІ ступеня, ордени княгині Ольги І—ІІІ ступеня, відзнаку Президента України — Хрест Івана Мазепи, медалі «За врятоване життя» та «За працю і звитягу».