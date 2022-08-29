Ericsson і Nokia закривають представництва в росії. Оператори мобільного звʼязку можуть постраждати

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Швецька компанія Ericsson та фінська Nokia припинять свою діяльність у росії до кінця цього року, а співробітників, скоріше за все, звільнять.

Про це пишуть Reuters і російський «Коммерсантъ».

Ericsson ще у квітні призупинила роботу в рф на невизначений термін, але 22 серпня головна компанія Ericsson повідомила російському підрозділу, що закриває його до кінця року. Усіх співробітників звільнять — у тому числі тих, хто займається підтримкою обладнання на мережах операторів звʼязку.

Nokia і раніше заявляла про вихід з російського ринку. Однак 29 серпня представник компанії повідомив, що Nokia на стадії вирішення юридичних питань щодо повного виходу. Nokia зупинила поставки продукції до рф ще на початку березня (через санкції).

Рішення Ericsson і Nokia вдарить по російських операторах мобільного звʼязку. МТС, Tele2 і «Билайн» розвивали свої мережі за рахунок обладнання цих компаній. Єдиний великий вендор, який не заявив про вихід з росії та закриття представництва — китайська Huawei.