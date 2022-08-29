В Іраку прихильники одного з релігійних лідерів почали заворушення. У Багдаді стрілянина, а іноземні дипломати покидають столицю

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У столиці Іраку Багдаді масові заворушення — на вулиці міста вивели війська, а в деяких районах перестрілки.

Про це повідомляють Al Jazeera і Reuters.

Масові заворушення почалися після того, як впливовий духовний лідер мусульман-шиїтів Муктада ас-Садр заявив, що йде з політики на тлі політичної кризи. Ас-Садр активно виступав проти впливу США та Ірану та закликав до реформ. Головним чином він наполягав на дострокових виборах та розпуску парламенту, заявляючи, що жоден політик, який перебував при владі після вторгнення США у 2003 році, не може обіймати керівні посади. У жовтні 2021 року він прийшов у парламент, але вже у червні цього року відкликав усіх своїх прибічників з парламенту після того, як йому не вдалося сформувати уряд без політичних опонентів.

В понеділок, 29 серпня, після заяви Ас-Садра його прихильники штурмували Президентський палац і будівлю уряду у «Зеленій зоні» — центральному районі Багдаду, де розташовані іноземні та урядові об’єкти.

Уряд вивів у місто війська, яким наказали взяти під контроль «Зелену зону» та евакуювати іноземних дипломатів і представників іноземних організацій. Іноземці поспіхом залишають «Зелену зону». Серед них — дипломати і представники США.

Між армійськими частинами та прихильниками ас-Садра почалися перестрілки. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і 19 поранених.

У Багдаді запровадили комендантську годину. Армія закликає людей залишити «Зелену зону».