Канцлер Німеччини Шольц виступив за розширення ЄС «аж до 36 членів», включно з Україною. Але для цього потрібні внутрішні реформи

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OSCE Parliamentary Assembly / Flickr

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує розширення Євросоюзу до «30 чи навіть 36 членів». Але для цього потрібно провести реформи всередині ЄС, зокрема відмовитися від принципу одноголосності.

Про це він заявив під час виступу в Празі, пише AFP.

За його словами, вторгнення росії в Україну вимагає «європейської відповіді на цей водорозділ». Євросоюз повинен зменшити свою залежність в усіх сферах: енергетиці, економіці та обороні.

Він підкреслив, що виступає за розширення ЄС шляхом приєднання шести країн Західних Балкан (Албанія, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Косово та Боснія і Герцеговина), а також України, Молдови та Грузії.

«Їхній вступ до ЄС відповідає нашим інтересам», — сказав Шольц.

Однак він наголосив, що під час розширення Євросоюз має відійти від принципу одноголосності і запровадити систему голосування більшості, щоб не сповільнювати ухвалення рішень всередині ЄС.

Крім цього, Шольц розповів, що Німеччина бере на себе зобовʼязання укріпити та посилити систему ППО усієї Європи. Вона буде нарощувати свій протиповітряний захист і спроєктує його так, щоб захищати сусідні країни: від Балтії до Скандинавії. Також Німеччина серйозно вкладатиметься і в посилення ППО України.