У ЗСУ підтвердили початок контрнаступу на Херсонщині, але закликали дочекатися результатів

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Збройні сили України дійсно розпочали військову операцію на Херсонщині. Однак спочатку її потрібно завершити, і вже тоді оцінювати результати.

Про це на брифінгу повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

«Будь-яка військова операція потребує тиші. В умовах гібридної війни така реакція на новини з фронту — шкодить ЗСУ. Новина про наступ на південному напрямку є, вона надихнула українців. Але наразі треба усвідомлювати, що будь-які дії спочатку необхідно завершити, тільки тоді вони будуть результативними. Зараз треба почекати і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів», — підкреслила вона.

За її словами, сили росіян доволі потужні, оскільки вони підтягнули туди свої резерви. Однак ЗСУ вже тривалий час знищують склади боєприпасів та військової техніки ворога, а також обстрілюють мости, щоб ускладнити логістику.

«Наші заходи послабили ворога, але він досі дуже потужний. Навіть те, що вони морально дезорієнтовані, це, звісно, грає нам на руку, але розслаблятися поки зарано», — пояснила вона.

Також Гуменюк наголосила, що українські військові не знищують інфраструктуру. Вона закликала людей на окупованій територій, хто не має можливість евакуюватися, перебувати в укриттях.

Водночас американські посадовці в коментарі CNN теж підтвердили, що Україна почала певні контрнаступальні дії. Там називають це початком «формування» умов для військової операції. Такі «формування» умов є стандартною військовою практикою перед наступом і включають удари по системах озброєння, командування та управління, складах боєприпасів та інших цілях для підготовки поля бою до запланованого наступу. У США вважають, що український контрнаступ, який давно очікувався, включатиме поєднання повітряних і наземних операцій.