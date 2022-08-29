Віцепремʼєр Стефанішина прогнозує початок перемовин про вступ до ЄС на 2023 рік

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Віцепремʼєр з євроінтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна може розпочати перемовини про вступ до Євросоюзу у 2023 році. Вона каже, що ці перемовини можна завершити за три роки.

Про це Стефанішина розповіла в інтервʼю «Європейській правді».

«Абсолютно реалістично виглядає 2023 рік. ЄС почав з нами працювати не 23 червня. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитальник і ми це робили разом з ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, ми робили спільно на виконання Угоди про асоціацію. Тобто розуміння України дуже велике. Тому певні процедури — такі як скринінг, оцінка ринків, законодавство — це не те, що потребуватиме років, а це вже робота, яку треба оформити», — зазначила вона.

За її словами, заяви ЄС про можливий початок перемовин у другій половині 2023 року означають певну обережність з боку Євросоюзу. Вона підкреслила, що більш зрозумілою ситуація з датами стане наприкінці 2022 року, після зустрічей керівництва України та ЄС.

«У нас жорстка позиція, яка полягає в тому, що ми взяли ініціативу в свої руки. Ми не чекаємо і не сидимо, допоки ЄС нам розкаже як далі рухатися в ЄС. Ми не хочемо йти слідами останніх країн розширення, ми не хочемо бути частиною балканського формату розширення — тому що кожна хвиля розширення має свої певні історичні аспекти», — заявила Стефанішина.