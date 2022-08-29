Найбільший військовий корабель британського флоту зазнав ушкодження. Його спустили на воду лише три роки тому

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Найбільший військовий корабель британського флоту, авіаносець HMS Prince of Wales, зазнав ушкодження. Він вирушив із порту в Портсмуті, але майже одразу там виявили серйозну несправність.

Про це пише Sky News.

Як зазначили у британському флоті, корабель має «механічну проблему» і тому зупинився на якорі. Наразі всі обставини розслідують. Поки що авіаносець стоїть неподалік острова Вайт.

Військовий корабель вирушив із Портсмуту в суботу з місією щодо «формування майбутніх операцій з використанням літаків-невидимок та безпілотників біля узбережжя Північної Америки та в Карибському басейні». Під час плавання авіаносець мав відвідати Нью-Йорк, Галіфакс у Канаді та Карибський басейн, однак наразі невідомо, чи попливе він далі.

Також планувалися навчання з використанням швидкісних реактивних літаків пʼятого покоління F-35, а також безпілотників.

HMS Prince of Wales, який очолює авіаносну групу, вирушив разом із фрегатом, танкером та авіагрупою вертольотів та безпілотників. Бойові літаки F-35 мали приєднатися до корабля у США.

HMS Prince of Wales — другий авіаносець у складі британського флоту і найбільший його корабель. Його ввели в експлуатацію у 2019 році, а вартість корабля сягає £3 мільярдів. На ньому можуть проходити службу до 1 600 військових.