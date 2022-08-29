За добу окупанти втратили приблизно 350 військових та понад 50 одиниць техніки
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 29 серпня:
- 47 100 військових (+350 за добу);
- 1 947 танків (+5);
- 4 269 бойових броньованих машин (+12);
- 1 060 артилерійських систем (+10);
- 279 реактивних систем залпового вогню (+5);
- 149 засобів ППО (+1);
- 234 літаки;
- 203 гелікоптери (+1);
- 844 безпілотники (+6);
- 196 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 188 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+17);
- 101 одиниця спеціальної техніки (+2).