Міністр Ірина Верещук: Уряд збільшить компенсації людям, які розміщують у себе переселенців

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що уряд України планує збільшити розмір компенсації за програмою «Прихисток» для громадян, які розмістили у себе переселенців.

«Ми обговорили питання внесення змін до постанов, що є юрисдикцією Кабінету міністрів. Люди чекають, що програма «Прихисток» працюватиме настільки, що не 450, а 900 гривень будуть обовʼязковими як компенсація від держави, рівно як і від міжнародних партнерів для того, щоб люди розмістили в себе чергових переселенців, яких, на жаль, ще буде багато, бо війна триває, обстріли не зменшуються, і ми розуміємо, що зима буде тяжкою», — сказала вона.

Верещук додала, що на виплати можуть розраховувати і юридичні особи.