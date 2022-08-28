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У Івано-Франківській області вийшла з ладу система оповіщення про повітряні тривоги.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

З ладу вийшла апаратура централізованого оповіщення. Наразі відсутня можливість централізованого включення сирен та гучномовців, тому їх вмикатимуть вручну, через що оповіщення затримуватиметься.

Марцінків заявив, що сигнали тривоги буде чутно не скрізь. Він рекомендував людям встановити на смартфон застосунок «Повітряна тривога» або стежити за повідомленнями мерії у соцмережах.