CNN Turk: Греція запустила ракету із системи С-300 по турецьких літаках

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Греція атакувала турецькі літаки із системи протиповітряної оборони С-300, яка дислокується на острові Крит.

Про це пише CNN Turk.

Радар супроводу цілей та наведення ракет системи С-300 зафіксував ракету класу «земля-повітря» на турецьких літаках F-16, які виконували розвідувальну місію за 3 кілометри на захід від острова Родос. У Міноборони Туреччини повідомляють, що інцидент стався 23 серпня. Незважаючи на атаку, турецькі літаки виконали заплановану місію та неушкодженими повернулися на свої бази.