CNN Turk: Греція запустила ракету із системи С-300 по турецьких літаках
- Автор:
- Анна Холоднова
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Скріншот з відео
Греція атакувала турецькі літаки із системи протиповітряної оборони С-300, яка дислокується на острові Крит.
Про це пише CNN Turk.
Радар супроводу цілей та наведення ракет системи С-300 зафіксував ракету класу «земля-повітря» на турецьких літаках F-16, які виконували розвідувальну місію за 3 кілометри на захід від острова Родос. У Міноборони Туреччини повідомляють, що інцидент стався 23 серпня. Незважаючи на атаку, турецькі літаки виконали заплановану місію та неушкодженими повернулися на свої бази.
- У 1997—1998 роках влада Греції планувала розмістити систему С-300 російського виробництва на Кіпрі, але після заперечень Туреччини її розгорнули на грецькому острові Крит у 1999 році. Система протиповітряної оборони С-300 складається з 4 систем і 8 пускових майданчиків. Дальність її пострілу становить приблизно 128,7 кілометра.