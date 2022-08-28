На півдні України ЗСУ знищили два склади боєприпасів та два опорних пункти росіян

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На півдні України Збройні сили України знищили 35 російських військових, два склади боєприпасів та 11 одиниць техніки. Також під ударом були опорні пункти росіян.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Українська бойова авіація нанесла три удари по двох опорних пунктах противника в Солдатському і Олександрівці, по району зосередження окупантів та їхнього озброєння у Високопіллі.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ ліквідували на півдні 35 російських окупантів. Також знищили гаубицю «Мста-Б», самохі‌дну артилері‌йську гарма‌ту «Но‌на», девʼять одиниць броньованої та автомобільної техніки, два склади боєприпасів у Дудчанах та Давидовому Броді на Херсонщині і польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.