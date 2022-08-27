До України за час війни повернули тіла 540 загиблих захисників

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Наразі через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося повернути тіла понад 540 загиблих захисників.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

«Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставили 428 тіл, з них понад 300 — захисники «Азовсталі». Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського та Луганського напрямків — звідусіль», — сказав Котенко.

Він розповів, що Україна передає російській стороні локації, де є загиблі захисники.

«Вони мають їх забирати, і тоді проводимо обміни. Але не завжди рф хоче йти в зону бойових дій, хоча оголошується режим тиші. Навіть буває складно домовитися, щоб на ТОТ забрали тіла наших хлопців. Через величезні втрати особового складу росіяни не справляються зі своїми загиблими», — зазначив він.

Також Котенко повідомив, що веде безперервну комунікацію з рідними зниклих безвісти чи загиблих українських захисників.

«Мінреінтеграції вже провело понад 20 зустрічей з рідними загиблих і зниклих безвісти. Складно пояснити людині, рідний якої загинув, чому інколи тривалий час не вдається повернути його тіло», — додав Котенко.