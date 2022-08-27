Угорщина дозволила росії збудувати два реактори для АЕС

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Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини

Угорський регулятор дозволив «Росатому» побудувати два енергоблоки на АЕС «Пакш». Відтак атомна енергетика Угорщини зможе майже повністю покривати попит на електроенергію в країні.

Про це повідомило Управління з атомної енергії Угорщини, яке розглядало заявку на спільний проєкт двох країн.

«Адміністративну процедуру розгляду заявки на отримання дозволу на створення [двох нових] блоків атомної станції завершено. Пʼятий та шостий блоки будуть встановлені на майданчику «Пакш-2», — заявив угорський регулятор.

Сторони розраховують на початок спорудження двох блоків уже у вересні. Москва підтвердила готовність фінансувати цей проєкт, його вартість — €12,5 мільярда. Наразі триває підготовка будівельного майданчика, де будуть два нові ядерні реактори. Уряд Угорщини розраховує, що АЕС «Пакш-2» введуть в дію до кінця цього десятиліття.

Наразі на АЕС у місті Пакш діють чотири енергоблоки, станція забезпечує 49,6% виробництва та понад третину споживання електроенергії в країні.