Норвегія приєдналася до санкцій ЄС, які включають заборону імпорту золота з росії

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Влада Норвегії повідомила про введення в дію санкцій проти російського режиму і путіна. Міністерство закордонних справ зазначило, що країна приєдналася до санкцій, схвалених ЄС 21 липня.

За війну проти України норвезька сторона наклала санкції на 54 фізичних і 10 юридичних осіб, зокрема на мера Москви сергія собяніна та голову «Ростеху» Сергія Чемезова, а також на Сбербанк.

Пакет запроваджує заборону на купівлю, імпорт чи передачу, прямо чи опосередковано, золота, якщо воно походить із росії, а також розширює заборону доступу до норвезьких портів. Вводится заборона на прийом коштів від громадян росії або фізосіб, які проживають у рф, та юридичних осіб або організацій, заснованих у рф. Також не прийматимуть кошти на рахунки юросіб або організацій, заснованих за межами ЄС або Норвегії, що контролюють росіяни або люди, які проживають у росії.

Також розширюється список товарів і технологій, які не можна експортувати до рф. Ідеться про товари та технології військово-технічного і нафтопереробного призначення.