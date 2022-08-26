Der Spiegel: Російські спецслужби шпигували за українськими військовими, які проходили навчання в Німеччині

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Yuriy Dyachyshyn / Getty Images

Служба безпеки Німеччини зʼясувала, що російські спецслужби стежили за українськими військовими, які проходили у країні навчання з використання західної зброї.

Про це ідеться в розслідуванні німецької газети Der Spiegel.

«Служба військової контррозвідки нещодавно змогла побачити, на що ще здатні російські шпигуни в Німеччині. Щойно Сполучені Штати та Німеччина навесні оголосили, що українські солдати навчатимуться поводженню із західною зброєю, наприклад, Panzerhaubitze 2000, агенти москви активізувалися», — пише Der Spiegel.

Влада Німеччини раптово помітила підозрілі автомобілі перед військовими обʼєктами в містах Графенвер та Ідар-Оберштайн, де американські та німецькі збройні сили навчають українських новобранців. Der Spiegel також пише, що російські шпигуни могли використовувати спеціальні сканери, щоб стежити за мобільними телефонами українців. Також військові помічали мінідрони з камерами над тренувальними майданчиками, після чого ті швидко зникали.