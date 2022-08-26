ЗСУ знову вдарили по Дарʼївському мосту, який сполучає Херсон і Нову Каховку

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Херсонська ОВА

ЗСУ вдарили по Дарʼївському мосту через річку Інгулець й атакували гелікоптерами Мі-8 скупчення окупантів та їхньої техніки в районі Високопілля.

Цю інформацію 26 серпня підтвердило Оперативне командування «Південь».

Експлуатація мосту наразі зупинена. Після періодичних ударів ЗСУ по Антонівському автомобільному мосту єдиним обʼїзним шляхом була дорога через Дарʼївський міст.

Дарʼївський міст через річку Інгулець розташований біля села Дарʼївка Херсонського району Херсонської області в бік Каховської ГЕС. Він сполучає Херсон і Нову Каховку на правому березі Дніпра.