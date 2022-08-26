«Укроборонпром» і Генштаб розробили програму оснащення військ безпілотниками

Новини

ВАТ «Меридіан»

Концерн «Укроборонпром» і Генеральний штаб ЗСУ за дорученням головнокомандувача Валерія Залужного розробили програму розвитку безпілотних систем у військах і спецслужбах.

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Фактично програма допоможе підібрати та закуповувати для військ перевірені та необхідні під окремі задачі безпілотники.

Під час розробки програми фахівці систематизували знання про бойове застосування безпілотників, опрацювали дані про види та характеристики БПЛА і необхідних для них боєприпасів. Окремо опрацювали бойовий досвід українських операторів безпілотників.

Програма передбачає партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого виробництва безпілотників для потреб України.

Програму вже презентували Залужному. Тепер очікується її реалізація.