Вийшов трейлер фільму «Люксембург, Люксембург» із «Курган & Агрегат» у головних ролях

Новини

Продакшн студія ForeFilms представила перший трейлер фільму «Люксембург, Люксембург» режисера Антоніо Лукіча («Мої думки тихі», серіал «Секс, інста і ЗНО»).

Головні ролі у фільмі грають учасники гурту «Курган & Агрегат» Аміл і Раміл Насірови.

Друга повнометражна стрічка Лукіча розповідає про двох братів-близнюків Васю та Колю, яких у пʼятирічному віці покинув батько. Через багато років вони дізнаються про смерть батька в Люксембурзі. Один із них вирішує вирушити до чужої країни, щоб дізнатися, яким був батько, а другий робить усе, щоб йому завадити.