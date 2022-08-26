В окупованому Бердянську підірвали «замголови ДАІ». Колаборант помер

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В окупованому Бердянську Запорізької області підірвали колаборанта — «заступника начальника» так званої ДАІ олександра колеснікова.

Як повідомляє окупаційна адміністрація, вибуховий пристрій з уражаючими елементами спрацював на дереві біля паркану оздоровчого центру «Криворізький гірник». У момент вибуху колесніков був в авто.

Спочатку повідомляли, що колесніков отримав важкі поранення і був госпіталізований. Згодом окупаційна адміністрація підтвердила смерть колаборанта.