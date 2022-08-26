Бельгія виділила €8 мільйонів на нелетальну допомогу Україні

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Бельгія надасть €8 мільйонів нелетальної підтримки Збройним Силам України.

Про це повідомляє Euractiv.

Нелетальна допомога надійде Україні через трастовий фонд НАТО. Вантаж включає засоби надання першої допомоги, зимовий одяг і, за потреби, інше обладнання, зокрема, прилади нічного бачення та лікарські засоби.

«На моє прохання Бельгія робить внесок до Трастового фонду всеосяжного пакету допомоги НАТО для нелетальної підтримки України. Наша країна солідарна з українським народом і продовжуватиме всіляко підтримувати його суверенітет», – написала міністр закордонних справ Хаджа Лахбіб.

За словами премʼєр-міністра Бельгії Александера Де Кроо, після закінчення війни бельгійські компанії також відіграватимуть «важливу роль» у відбудові України та зможуть брати участь у державних тендерах.

«Зима може стати вирішальною фазою конфлікту. Тому важливо, щоб українські Збройні сили були оснащені необхідною технікою, щоб продовжувати протистояти російській агресії», – додала Хаджа Лахбіб.