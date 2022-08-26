Аналітики вважають, що росія не зможе реалізувати указ путіна про збільшення армії рф

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Російський диктатор путін 25 серпня підписав указ, яким з 1 січня 2023 року збільшує штатну чисельність армії на 137 тисяч осіб. Таким чином загальна кількість особового складу має сягнути 1,15 млн осіб.

У відповідь на це перший заступник спікера бюро Держдепу з міжнародних звʼязків із громадськістю Ведант Патель наголосив, що підтримка України Вашингтоном залишається непохитною попри будь-які зовнішні загрози.

«путін вирішив завоювати іншу країну. І він зазнав невдачі у досягненні цієї мети. Україна не була й не буде завойована. Вона залишиться суверенною та незалежною», — заявив Патель.

The New York Times пише, що росія у війні вже втратила 80 тисяч бійців убитими й пораненими. Ці втрати та відсутність поступу на фронті дають аналітикам підставу розцінювати указ про збільшення армії як сигнал, що диктатор не збирається відступати.

«Це не той крок, який ви робите, коли очікуєте на швидке закінчення своєї війни. Це те, що ви робите, коли складаєте якийсь план затяжного конфлікту», — сказав Дара Массікот, старший дослідник політики в RAND Corporation.

Натомість Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що росія таким чином намагається уникнути загальної мобілізації.

«Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що путін рішуче налаштований уникнути повної мобілізації», — зазначили аналітики.

Водночас в ISW упевнені, що кремль навряд чи знайде сили і ресурси для повноцінної реалізації указу, але вони можуть використати для цього осінній призов.