Міноборони: Виплати 15 мільйонів гривень родинам загиблих військових не скасовували

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У Міноборони заявили, що інформація про скасування виплати 15 мільйонів гривень родинам загиблих захисників України не відповідає дійсності.

Про це у Facebook написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

«Зради немає. Прикро, що ці фейки про нібито скасування виплати 15 мільйонів гривень родинам полеглих героїв поширюють свої. Одноразова виплата родинам полеглих героїв захисників України зберігається у розмірі 15 мільйонів гривень», — заявила вона.

За словами Маляр, уряд ухвалив рішення про такі виплати ще 28 лютого, скасовувати його не збираються. Щодо закону № 2489-IX, Маляр заявила, що він передбачає визначення допомоги сімʼям Кабміном, тому виплату допомоги в разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану у сумі 15 мільйонів гривень не скасовано, а «навпаки, упорядковано законом».

Вона додала, що виплати здійснюються — хто подав необхідний пакет документів, уже отримав гроші.