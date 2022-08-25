Учені знайшли планету-океан. Вона трохи більша за Землю

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Benoit Gougeon / Université de Montreal

Дослідники Монреальського університету (Канада) за допомогою телескопу TESS знайшли нову екзопланету, яка, ймовірно, повністю вкрита товстим шаром води.

Про це пише Forbes.

Нова екзопланета отримала назву TOI-1452 b. Вона обертається навколо однієї з двох невеликих зірок, розташованих у сузірёї Дракона. TOI-1452 b перебуває між лінією замерзання та зоною кипіння, що пояснює існування рідкої води.

Поки вченим відомо, що TOI-1452 b на 70% більша за Землю і майже в пʼять разів перевищує її за масою. Попередньо вважається, що екзопланета камʼяниста, а маса води становить 30% маси планети. Приблизна середня температура на поверхні становить + 53 °C.

TOI-1452 b розташована доволі близько до Землі (100 світлових років), тому вчені планують детально її вивчати. Для цього залучать телескоп «Джеймс Вебб».