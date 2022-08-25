У Малайзії експремʼєра засудили до 12 років вʼязниці за розтрату $10 мільйонів. У США назвали це «найбільшою справою про клептократію»

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Associated Press

У Малайзії суд визнав колишнього премʼєр-міністра Наджиба Разака винним у розтраті державних коштів на суму близько $10 мільйонів.

Про це пише Vice.

Найвищий суд Малайзії підтвердив вердикт Верховного суду від липня 2020 року, у якому експремʼєра визнали винним у відмиванні коштів 1MDB — державного інвестиційного фонду, який Разак створив 14 років тому. У грудні 2021 року колишній голова уряду програв свою пропозицію про відстрочку в Апеляційному суді. Увечері 23 серпня Разака доставили до вʼязниці Каджанг у столиці Малайзії Куала-Лумпурі.

«Ми не можемо зробити висновок, що будь-які висновки Верховного суду, підтверджені Апеляційним судом, були неправильними, щоб вимагати втручання в апеляцію. Ми згодні з тим, що [аргументи] сторони захисту настільки непослідовні та неймовірні, що не викликають розумних сумнівів щодо аргументів обвинувачення», — йдеться у рішенні колегії Федерального суду.

Наджиб Разак, який зараз є депутатом парламенту, у свою чергу, стверджував, що суд над ним був несправедливим.

«Кажуть, що обвинувачений є найважливішою особою в кримінальному суді, але я чомусь відчуваю, що з ним погано поводилися, і я відчуваю, що мені не було надано справедливого судового розгляду», — сказав він у суді.

Міністерство юстиції США отримало скарги про те, що з 2009 по 2015 роки високопосадовці Малайзії та їхні спільники привласнили кошти на загальну суму $4,5 мільярда, які належали 1MDB. Слідство встановило, що гроші витратили на «екстравагантні предмети», зокрема, на розкішну нерухомість у Беверлі-Гіллз, Нью-Йорку та Лондоні, суперʼяхту, картини Клода Моне, Вінсента Ван Гога, Пабло Пікассо та Енді Воргола та різні інвестиції в бізнес, включаючи реконструкцію готелю Park Lane на Манхеттені.

Частину коштів використали для фінансування фільму «Вовк з Уолл-стріт» з Леонардо Ді Капріо у головній ролі.

Сума грошей, виведених з компанії 1MDB, була настільки великою, а схеми настільки складними, що генеральний прокурор США Лоретта Лінч одного разу назвала це «найбільшою справою про клептократію», якою коли-небудь займався її офіс.