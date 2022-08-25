Російського шпигуна, якій працював у Кабміні, засудили до 12 років за ґратами

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Шевченківський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на фсб рф.

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

У червні СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Ці люди передавали росіянам різні дані: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. За це російські куратори платили зрадникам від $2 до $15 тисяч, залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних.

СБУ встановила, що два кадрових співробітники фсб завербували урядовця у 2012 році під час його подорожі у росію. Із тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для звʼязку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні. Він мав звʼязківця — ним був один із працівників Торгово-промислової палати. Звʼязківця із позивним «Гаврілов» ефесбешники завербували у Москві. А от інструктаж агент отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі.

На відео, яке оприлюднила Служба безпеки 21 червня, агенти «Кірєєв» і «Гаврілов» розповіли про себе:

Зрадник із позивним «Кирєєв» працював на посаді головного спеціаліста, а з вересня 2019 був заступником завідувача відділу департаменту з питань безпеки й оборони діяльності органів юстиції та запобігання корупції. За його словами, у листопаді 2015 року його завербувала фсб. Чоловік отримав позивний «Кірєєв», потім «Канатоходець». За злив інформації урядовець загалом отримав від росіян $27 тисяч.

Чиновника визнали винним у державній зраді. Окрім тюремного строку, суд конфіскував усе його майно.