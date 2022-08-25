На День Незалежності окупанти обстріляли 58 населених пунктів України

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У День Незалежності України російські війська активізували обстріли, за добу під прицілом виявилися 58 населених пунктів.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Він зазначив, що 24 серпня для росії сакральна дата, якою вони не могли б не скористатися для своїх звірячих справ.

«Кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів — це значно більша кількість обстрілів, ніж ми зазвичай фіксуємо. В результаті таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей», — заявив Єнін.