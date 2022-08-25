У Німеччині запустили екологічні пасажирські потяги, які працюють на водні

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Associated Press

У Німеччині запустили перший у світі парк пасажирських потягів, які працюють на водні. Раніше на неелектрифікованих коліях у Нижній Саксонії їздили 15 дизельних поїздів.

Про це пише Associated Press.

Нові потяги виготовила французька компанія Alstom. Вони працюють на електроенергії — для її виробництва використовують водневі паливні елементи. Таких поїздів 14, вони курсують на маршрутах між північними містами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерфьорде та Букстехуде.

У компанії Alstom кажуть, що потяги Coradia iLint мають запас ходу до 1000 кілометрів і максимальну швидкість 140 км/год. Завдяки водню, виробленому з відновлюваної енергії, поїзди заощадять 1,6 мільйона літрів дизельного палива на рік.

Зараз водень виробляється як побічний продукт у хімічних процесах, але німецька спеціалізована газова компанія Linde планує виробляти його на місцевому рівні та використовувати лише відновлювану енергію протягом трьох років.