Пентагон: Україні наразі не потрібні далекобійні ракети для HIMARS

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Україні для нинішніх цілей більше потрібні ракети GMLRS з дальністю 70—80 км, а не ATACMS, які бʼють на відстань близько 300 км.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Пентагону Колін Каль.

«За нашою оцінкою, зараз їм не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які мають безпосереднє відношення до поточної боротьби. Очевидно, що ми продовжимо обговорювати з українцями їхні потреби, але зараз ми вважаємо, що нам слід зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS», — сказав він.

За його словами, GMLRS потрібні Україні, щоб утримати росіян на сході та створити імпульс на інших ділянках фронту.

Каль запевняє, що переважна більшість актуальних цілей розташована в межах доступу GMLRS, а удари цих ракет він порівняв з високоточним 90-кілограмовим авіаударом, запущеним з вантажівки.

«Росіяни справді сповільнилися на сході, російські обʼєкти тепер під ризиком в інших частинах країни. Це дуже ускладнило зусилля Росії щодо планування. Тому, за нашою оцінкою, GMLRS — це найважливіше, і в Україну йде постійний потік цих боєприпасів», — підсумував заступник глави Пентагону.