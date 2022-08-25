Пентагон: Україні наразі не потрібні далекобійні ракети для HIMARS
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Україні для нинішніх цілей більше потрібні ракети GMLRS з дальністю 70—80 км, а не ATACMS, які бʼють на відстань близько 300 км.
Про це на брифінгу заявив заступник голови Пентагону Колін Каль.
«За нашою оцінкою, зараз їм не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які мають безпосереднє відношення до поточної боротьби. Очевидно, що ми продовжимо обговорювати з українцями їхні потреби, але зараз ми вважаємо, що нам слід зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS», — сказав він.
За його словами, GMLRS потрібні Україні, щоб утримати росіян на сході та створити імпульс на інших ділянках фронту.
Каль запевняє, що переважна більшість актуальних цілей розташована в межах доступу GMLRS, а удари цих ракет він порівняв з високоточним 90-кілограмовим авіаударом, запущеним з вантажівки.
«Росіяни справді сповільнилися на сході, російські обʼєкти тепер під ризиком в інших частинах країни. Це дуже ускладнило зусилля Росії щодо планування. Тому, за нашою оцінкою, GMLRS — це найважливіше, і в Україну йде постійний потік цих боєприпасів», — підсумував заступник глави Пентагону.
- ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 км, залежно від модифікації. Ці ракети запускаються з установок М142 HIMARS та M270 MLRS. Поки Україна має снаряди, які бʼють на 70—80 км — ними ЗСУ знищують склади і штаби росіян. Після отримання ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по стратегічних цілях — наприклад, по Кримському мосту.