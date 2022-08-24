Через світову продовольчу кризу голод загрожує 345 мільйонам людей

Новини

Від 2019 року кількість людей, яким загрожує гостра нестача продовольства, збільшилася понад удвічі та досягла 345 мільйонів людей.

Про це заявили Reuters у Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Причинами загострення кризи продовольчої безпеки в організації вважають пандемію COVID-19, вторгнення рф до України та зміни клімату.

У ВПП кажуть, що «українська криза» спричинила масштабні наслідки на Близькому Сході та в Африці.

«Наприклад, Ємен імпортує 90% своїх продовольчих потреб, приблизно 30% йшли через Чорне море», — сказала регіональний директор ВПП Корін Флейшер і додала, що вони підтримують в цій країні 13 із 16 мільйонів нужденних.

«Але допомога ООН покриває лише половину щоденних потреб людей через брак коштів — через війну в Україні та епідемію ковіду ціни на продовольство зросли в середньому на 45%, також західні донори зіткнулися з погіршенням глобальної економічної ситуації», — сказала Флейшер.