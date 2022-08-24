У Миколаївській області затримали чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування систем HIMARS і пересування ЗСУ

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У Миколаївській області правоохоронці викрили та затримали місцевого жителя, який передавав російським окупантам інформацію про позиції українських військових і розташування реактивних артилерійських систем HIMARS.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, чоловіка завербували спецслужби рф. За їхнім завданням підозрюваний збирав і передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, озброєння і боєприпасів на території Миколаєва та області. Росіяни планували завдати по них ракетних та артилерійських ударів. Також інформатор шукав і фіксував місця перебування систем залпового вогню HIMARS.

Під час обшуку вдома у чоловіка вилучили мобільний телефон — там були листування і розмови з працівниками російських спецслужб. Корегувальника затримали. За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Чоловіка звинувачуюють у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч.3 ст.114-2 КК України).