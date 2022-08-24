Суд арештував два готелі у центрі Львова та Києва. Вони належали російській мережі

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Галицький районний суд Львова арештував два готелі у центрі Львова та Києва. Вони належали російській мережі, а їхня загальна вартість становить майже мільярд гривень.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

«Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ. Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн», — йдеться у повідомленні.

За даними джерел «Бабеля» в ОГП, йдеться про готель «Дністер» у Львові та готель «Либідь» у Києві.

Наразі вирішується питання про передачу арештованих готелів до АРМА. Слідство зʼясувало, що службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи і отримало контрольний пакет акцій мережі.