Прогноз погоди на кінець робочого тижня: в Україні триватиме спека, а на півдні очікуються грози

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Gerd Altmann / Pixabay

В Україні протягом 25—26 серпня триватиме спека з температурою понад +30 °С. Водночас 26 серпня на півдні країни очікуються грози.

Про це пише Укргідрометцентр.

25 серпня по всій Україні буде сонячна погода, а температура коливатиметься від +30 °С до +35 °С. Уночі — від +14 °С до +22 °С.

Укргідрометцентр

Наступного дня, 26 серпня, спека збережеться не в усіх регіонах. На заході, півночі, сході та в центрі температура коливатиметься від +28 °С до +35 °С. Водночас у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та у Криму синоптики прогнозують грози.

Укргідрометцентр

Крім цього, в Укргідрометцентрі попереджають, що через спеку та сильні вітри у більшості північних, центральних, Донецькій, Харківській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.