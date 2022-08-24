«Рейтинг»: Кількість прихильників незалежності в Україні сягнула майже 100%

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Стас Козлюк / «Бабель»

Кількість прихильників незалежності в Україні сягнула майже 100%. Це рекордні показники за всю історію опитувань.

Про це йдеться у дослідженні групи «Рейтинг» за 17—18 серпня 2022 року.

97% українців відповіли, що підтримали б проголошення незалежності України. Лише 1% зазначив, що проти цього. Раніше прихильників незалежності було трохи більше як 80%, а до 2014 року взагалі — трохи більше як 60%.

Переважна більшість опитаних ідентифікують себе як громадянина України, лише деякі досі вважають себе «радянською людиною».

На запитання про те, якими трьома словами українці описують майбутнє України, то найбільше опитані вживали слова «незалежна», «вільна» та «процвітаюча».