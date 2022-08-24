СБУ: фсб хотіла організувати в Україні постановочні «акції протесту» до Дня Незалежності

Новини

Служба безпеки України запобігла планам росії використати родичів українських військових для загострення ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України.

Про це СБУ повідомила 24 серпня.

За задумом російських спецслужб, «мітингувальники» мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео. Таким чином вони прагнули створити «потрібний контент» для російських пропагандистів, а ті, своєю чергою, поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ.

Організаторами акцій мали стати колишні учасники ГО «Журналісти Стремоусова». Вони мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві. Так, російські спецслужби вийшли на новий контакт із координаторами Житомирського та Полтавського осередків руху стремоусова ще у травні 2022 року. Пізніше їм дали завдання організувати масові «протестні» акції біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів ЗСУ. Утім, завдяки втручанню СБУ колишні поплічники стремоусова відмовилися від виконання завдань фсб.