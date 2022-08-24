ЗСУ вже ліквідували майже 46 тисяч російських військових

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Українські військові з початку повномасштабного вторгнення росії ліквідували майже 46 тисяч російських військових. Також росіяни втратили майже дві тисячі танків.

Про це пише Генштаб ЗСУ у своєму Facebook.

За минулу добу російська армія втратила 150 військових, три танки, пʼять бойових машин, три артилерійські системи, одну одиницю ППО, один гелікоптер, два безпілотники та 10 одиниць автомобільної техніки.

Найбільше з 24 лютого ЗСУ знищили бойових броньованих машин росіян (4 243) та автомобільної техніки (3 160).